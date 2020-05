Quintero agradece torcida por posto na Seleção do Século do Fortaleza: "Quero contribuir"

O zagueiro colombiano Quintero agradeceu ao torcedor do Fortaleza pelo posto na Seleção do Século XXI do clube. Em enquete do Diário do Nordeste, o jogador foi o segundo mais votado da posição, com 49,03% - o companheiro escolhido para o setor foi o ídolo tricolor Ronaldo Angelim.

"Muito feliz pela notícia de fazer parte da Seleção do Século. Queria agradecer aos meus companheiros, clubes, Rogério, diretoria e a torcida, muito importante. Quero contribuir todo esse carinho especial comigo com trabalho dentro de campo e ganhar mais coisas com o Fortaleza. Obrigado a todos pelo carinho", afirmou.

No clube desde 2019, o atleta se tornou titular absoluto com o técnico Rogério Ceni e conquistou os títulos do Campeonato Cearense e da Copa do Nordeste. Ao todo, soma 65 partidas pelo Leão, com dois gols.

Pela Série A do Brasileiro, encerrou o torneio como o jogador que mais vezes entrou em campo, estando presente em 37 de 38 partidas. O Fortaleza renovou contrato com Quintero até o fim de 2022.

Os eleitos para o time dos sonhos do Fortaleza foram: Bosco (goleiro); Rafinha (lateral-direito), Ronaldo Angelim (zagueiro), Quintero (zagueiro) e Márcio Azevedo (lateral-esquerdo); Dude (volante), Erandir (volante) e Lúcio Bala (meia); Clodoaldo (atacante), Rinaldo (atacante) e Osvaldo (atacante). Rogério Ceni é o técnico.