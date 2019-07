"Quero fazer história no Ceará", diz Diogo Silva após ser destaque contra o Fluminense

Um dos protagonistas no empate do Ceará com o Fluminense nesta segunda-feira (15) foi o goleiro, Diogo Silva, titular da equipe de Enderson Moreira após lesão de Richard, que deve retornar somente no fim do Brasileirão. O novo arqueiro alvinegro se destacou com 6 defesas durante o confronto no Maracanã, e conta que espera escrever uma grande história no clube.

"Quero estar, jogo após jogo, mostrando mais confiança ao torcedor. Sempre terei calma, pé no chão. Quero fazer história no Ceará e sei que para isso terei que fazer outras grandes defesas", disse Diogo.

Nesta terça-feira (16), o reserva da posição Fernando Henrique anunciou sua saída do Vovô. Para Diogo, o atleta deixa um legado em Porangabuçu e projeta muito potencial no recém-chegado Lucas França.

"Estamos numa grande equipe. É normal que aconteça esse tipo de coisa (mudança constante de goleiros). Fernando Henrique tá se despedindo. É um cara importante pro grupo, mas ele não construiu uma história aqui só por isso. Ele tem qualidade. Se Deus quiser, vamos suprir a ausência dele. Lucas França chegou com vontade de construir uma longa história", comentou o titular das redes alvinegras.

Outro reforço confirmado é a volta do meia Lima, que ajudou o Ceará no acesso à elite nacional dois anos atrás. Diogo lembra de quando os dois se encontraram em lados opostos, quando ele ainda era atleta do Luverdense. No último encontro entre ele e Diogo, Lima marcou o gol da vitória contra o Luverdense no segundo turno da Série B de 2017, quando Diogo defendia a meta do Verdão do Centro-Oeste.

"Já joguei contra ele. Não tivemos contato ainda. Mas espero que ele jogue ainda melhor do que antes. Ele já conhece a casa", disse o goleiro.

O Ceará recebe o líder do Campeonato, o Palmeiras, neste sábado (20), às 19h, na Arena Castelão. Será a volta do Alvinegro ao seu estádio depois da pausa para a Copa América e Diogo não esconde a ansiedade para o reencontro com a torcida.

"Independente do adversário, temos que ter uma mentalidade de pressionar. Estamos ansiosos pra jogar na nossa casa novamente, com nosso torcedor vibrando. Espero uma festa linda. Não podemos desperdiçar pontos no Brasileirão. O grupo tem consciência, é responsável. Temos que fazer um Brasileiro tranquilo pra conquistarmos nossa permanência. Contra o Palmeiras, temos que correr mais do que os caras pra conseguir a vitória", concluiu Diogo.