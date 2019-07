"Quem tem o comando tem que saber utilizar", fala Felipe Alves sobre uso do VAR

O Fortaleza arrancou um heróico empate neste domingo (21) diante do Atlético/MG pela 11ª rodada do Brasileirão. Apesar do bom resultado, mais uma vez um dos protagonistas não foi um jogador: o VAR interviu em 3 lances de pênaltis, sendo dois contra o Leão. Somente no primeiro para o Galo a árbitra Edina Alves foi recorreu ao vídeo na beira do campo para revisão. O goleiro Felipe Alves precisou voltar a cobrança na segunda vez e repetiu o feito de defender a penalidade contra Luan. Após o jogo, ele comemorou o feito mas questionou os critérios do árbitro de vídeo.

"Creio que foi feita justiça. É muito difícil um goleiro pegar dois pênaltis seguidos assim. O que eu peguei primeiro tenho certeza que foi totalmente desnecessário ter mandado voltar. O VAR tá sendo mal usado por quem tem o comando. Não sou nem a favor nem contra. Se ele tá ali pra ajudar, quem tem o comando tem que saber utilizar melhor", disse o goleiro. Para ele, pênalti "é um jogo de intuição".

Felipe Alves enxerga um crescimento no desempenho do Tricolor de Aço que, mesmo com elenco reduzido nessas partidas, consegue pontos importantes sobre adversários superiores tecnicamente. Na próxima rodada, o time cearense recebe o Corinthians no Castelão, às 19h do domingo (28), e o atleta espera a Arena lotada.

"A gente tá se superando, evoluindo. Temos muito a melhorar ainda. Diante do Corinthians, temos tudo para fazer um grande jogo. Pedimos apoio ao torcedor pra nos dar força. Um estádio cheio faz toda a diferença", contou o atleta.