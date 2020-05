"Quem não quiser jogar pode pedir demissão", diz presidente do Internacional sobre volta do futebol

Marcelo Medeiros, presidente do Internacional, afirmou que o clube está preparado para retomar treinamentos e é a favor de voltar a disputar jogos, se houver aval de autoridades públicas. Em entrevista à Rádio Guaíba, o dirigente chegou a dizer que caso algum jogador não queira atuar durante a pandemia do novo coronavírus pode pedir demissão.

Decreto da Prefeitura de Porto Alegre autorizou volta de treinos, com distanciamento de dois metros e sem aglomeração. O Inter já preparou a reapresentação de atletas para a próxima terça-feira (5) – no dia anterior, o departamento de futebol do clube já deverá retomar as atividades.

"Tenho certeza que todo mundo quer trabalhar. Um outro problema que estamos enfrentando agora é a questão econômica. Jogador que não quiser jogar pode pedir demissão. Se for aberta a possibilidade de o futebol voltar, ele [atleta] vai cumprir o contrato que assinou", disse Marcelo Medeiros.

O presidente do Internacional é o primeiro a adotar discurso mais duro com relação aos jogadores durante a pandemia de Covid-19.

Em outro trecho da entrevista, o dirigente do Inter citou o número de pessoas envolvidas com o dia a dia do futebol e impacto na economia. "Futebol é muito mais do que um jogo. É fonte de renda, é gerador de emprego, ele faz parte da nossa cultura", afirmou o presidente do clube gaúcho.