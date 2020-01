Queda de helicóptero matou Kobe Bryant, sua filha e mais sete pessoas na Califórnia

Um total de nove pessoas morreram neste domingo (26) no acidente de helicóptero que tirou a vida da lenda do basquete Kobe Bryant e de sua filha, Gianna, em Calabasas, no sul da Califórnia, anunciou o xerife do condado de Los Angeles. "Não houve sobreviventes. Tinha nove pessoas a bordo do avião. O piloto e oito pessoas", disse Alex Villanueva, em coletiva de imprensa.

Informações iniciais confirmadas por autoridades locais davam conta de cinco mortos no acidente de helicóptero, que caiu após voar em condições de neblina no noroeste de Los Angeles.

Representantes do ex-jogador confirmaram que uma das filhas, chamada Gianna, de 13 anos, estava no helicóptero e também morreu. A esposa de Bryant, Vanessa, e as outras três filhas do casal - Natalia, Bianca e Capri - não estavam no helicóptero.

Personalidades de todo o mundo lamentam o falecimento de um dos maiores jogadores da história da NBA. Após a morte, fãs lotaram entorno da arena do Los Angeles Lakers para prestar última homenagem a Kobe Bryant.

#Update Downed aircraft is a helicopter. Flames extinguished. #Malibu deputies at crash site looking for survivors, 4200 blk Las Virgenes Rd #Calabasas #LASD pic.twitter.com/eixLhGhLyE — LA County Sheriffs (@LASDHQ) January 26, 2020

Astro do esporte

Bryant é considerado um dos maiores jogadores da NBA de todos os tempos. Durante os 20 anos de carreira, ele esteve presente 18 vezes no time de "All Stars", com os principais nomes das temporadas do basquete.

Além das quadras, Kobe Bryant recebeu ainda o reconhecimento no Oscar, ao vencer o prêmio em 2018 de "melhor curta-metragem em animação" pelo filme Dear Basketball.