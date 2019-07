Punido pelo STJD, Osvaldo está liberado para enfrentar o Avaí

O Fortaleza conseguiu um efeito suspensivo para utilizar o atacante Osvaldo contra o Avaí, no reinício da Série A do Brasileiro. O jogador foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) na última segunda-feira (1º) por um cartão vermelho contra o Grêmio e pegou dois ganchos de suspensão. Como havia ficado fora do jogo contra o Cruzeiro, o atleta precisaria perder também a próxima partida da equipe no torneio nacional - medida anulada pelo time tricolor.

O lance que desencadeou a expulsão foi aos 27 do segundo tempo e ocorreu após o atacante dividir com o lateral gremista Léo Moura. Na ocasião, o árbitro Sávio Pereira Sampaio, do Distrito Federal, não marcou falta, mas foi acionado pelo VAR e aplicou o cartão.

Para o duelo contra o time catarinense, no dia 13 de julho, o Leão não conta com o zagueiro Nathan, que cumpre suspensão automática. A partida ocorre na Arena Castelão, às 17 horas, válida pela 10ª rodada do Brasileirão.