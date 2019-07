PSG rejeita oferta de € 40 milhões de Barcelona por Neymar, afirma jornal espanhol

Em mais um capítulo da "novela" entre Paris Saint-Germain, Neymar e Barcelona, o clube francês recusou a oferta dos catalães de € 40 milhões ( mais de R$ 169 milhões) mais Philippe Coutinho e Dembelé pelo craque brasileiro. A informoção foi divulgada pelo jornal madrilenho As, nesta terça-feira (16). De acordo com o diário, os franceses querem mais dinheiro envolvido na negociação.

Comprado por 222 milhões de euros em 2017 (mais de R$ 800 milhões no câmbio da época), o presidente do Paris, Nasser Al-Khelaifi, quer o retorno do investimento feito pelo atleta e só aceitaria, de princípio, vender o atacante por € 300 milhões.

Com as compras de Griezmann, do Atlético de Madrid, por € 120 milhões e De Jong, do Ajax, por € 75 milhões, seria fora da realidade do Barça pagar o valor pedido pelo PSG.

Envolvido em diversas polêmicas dentro e fora de campo, Neymar não vive o melhor momento de sua carreira. O atacante, que recentemente foi acusado de estupro, sofreu três lesões nas últimas duas temporadas, uma delas precisando passar por cirurgia. Principal jogador da Seleção Brasileira, o camisa 10 da equipe parisiense ficou de fora da Copa América, conquistada pelo Brasil, após sofrer mais uma lesão.

O brasileiro se reapresentou ao PSG na última segunda (15), uma semana após os demais atletas. O clube divulgou, no dia 8, uma nota afirmando que tomaria "medidas aproriadas". Em resposta, o pai do jogador afirmou que Neymar tinha compromissos com o Instituto Neymar Jr.