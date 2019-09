PSG e Real Madrid oficializam transferência de Navas e empréstimo de Areola

Real Madrid e Paris Saint-Germain oficializaram, nesta segunda-feira (2), a transferência do goleiro costarriquenho Keylor Navas ao clube francês, enquanto o goleiro Alphonse Areola fará o caminho inverso e jogará no clube espanhol por empréstimo.

"O PSG fica feliz de anunciar a chegada de Keylor Navas ao seu elenco com contrato até junho de 2023", anunciou o clube parisiense em comunicado, enquanto o Real informou que Areola chegará a Madri "emprestado até 2020".

Os dois clubes preferiram não revelar os valores da negociação de Navas, mas, segundo a imprensa espanhol, o PSG teria desembolsado cerca de 15 milhões de euros pelo costarriquenho.

"Após minha experiência na Espanha, chego à França com grandes ambições", garantiu Navas, citado no comunicado do PSG.

Navas põe fim a um período de cinco temporadas no Real Madrid, no qual se tornou reserva após a chegada do goleiro belga Thibaut Courtois no ano passado. Já o PSG foi buscar um goleiro com experiência internacional e tricampeão da Liga dos Campeões, grande objetivo do clube francês.