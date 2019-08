PSG anuncia transferência em definitivo de Kevin Trapp ao Eintracht Frankfurt

Um dos destaques entre os anos de 2015 e 2018 com a conquista de vários títulos, o goleiro alemão Kevin Trapp deixou o Paris Saint-Germain em definitivo. Nesta quarta-feira (7), o clube francês anunciou a transferência do jogador ao Eintracht Frankfurt, da Alemanha, clube onde atuou por empréstimo na temporada passada.

"O clube agradece a Kevin (Trapp) por sua exemplaridade e profissionalismo durante seus anos no Paris Saint-Germain e o deseja o melhor para os novos desafios que o aguardam no Eintracht Frankfurt", escreveu o PSG em suas redes sociais.

Kevin Trapp está com 29 anos e chegou à Paris em 2015, proveniente do próprio Eintracht Frankfurt. Com o Paris Saint-Germain, o goleiro conquistou duas vezes o Campeonato Francês, três a Copa da França e ainda por quatro oportunidades a Copa da Liga Francesa e a Supercopa da França. Na sua última temporada, já na Alemanha, disputou 45 partidas e foi semifinalista da Liga Europa.

Apesar de os valores da negociação não terem sido revelados, a imprensa francesa afirma que o Paris Saint-Germain receberá cerca de 10 milhões de euros (R$ 44,4 milhões) com a venda. Além do Eintracht Frankfurt, o Porto também tentou a sua contratação, mas acabou acertando com o argentino Marchesín, ex-América do México, para o lugar do espanhol Iker Casillas, que está se aposentando depois de passar por problemas cardíacos.