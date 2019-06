PSG anuncia saída do goleiro Buffon após uma temporada

A passagem de Gianluigi Buffon pelo Paris Saint-Germain (PSG) terminou. Nesta quarta-feira (5), o clube francês anunciou que o goleiro não permanecerá no elenco para a próxima temporada. O futuro do atleta não foi divulgado.

A confirmação foi feita na conta oficial do clube no Twitter. O PSG agradeceu a Buffon pelo serviço prestado.

"Um cavalheiro dentro e fora do campo e um extraordinário companheiro de equipe. Desejamos a você o melhor para o futuro", disse o clube.

Grazie Grande Gigi 🙏❤️💙 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 5 de junho de 2019

Un gentleman sur et en dehors du terrain et un coéquipier extraordinaire. Nous te souhaitons le meilleur pour la suite ❤️💙



Ciao e grazie per tutto Grande @gianluigibuffon 🙌 pic.twitter.com/l4xrZOA8cf — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 5 de junho de 2019

Pouco tempo após a confirmação da saída, Buffon fez um post no Instagram para se despedir dos torcedores. Segundo o atleta, a equipe até ofereceu uma renovação, mas ele quer buscar novos desafios.

"Hoje a minha aventura termina fora da Itália. O PSG ofereceu uma renovação de contrato que eu não aceitei, impulsionado pelo desejo de me preparar para novas experiências humanas e novos desafios profissionais", afirmou.

A passagem do ídolo italiano por Paris foi curta. Ele assinou contrato de um ano com o PSG em julho de 2018. Apesar de ser considerado um dos maiores goleiros do mundo, Buffon teve uma temporada abaixo do esperado e falhou em jogos importantes.