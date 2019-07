Próximo do CRB/AL, Fernando Henrique se despede do Ceará: "sentimento de gratidão"

Querido pela torcida do Ceará, Fernando Henrique encerrou sua segunda passagem pelo clube. O goleiro, que vai reforçar o CRB/AL na Série B do Brasileirão, publicou em sua rede social uma despedida onde afirma ser um dia difícil, mas agradece o apoio de todos e diz ser grato por tudo o que viveu dentro do Alvinegro de Porangabuçu.

"Hoje é um dia difícil, mas com um sentimento de gratidão", escreveu Fernando no início da postagem. "No Ceará criei laços, vínculos, conquistei amigos e escrevi uma história nesse clube".

Jogador de 35 anos, Fernando Henrique chegou ao Ceará em 2011 e seguiu no clube até 2013, sendo um dos principais atletas das equipes formadas. Em 2014, o goleiro foi defender o América/RN e também passou por equipes como Inter de Lages, Remo e Vila Nova/MG.

De volta ao Vovô em 2017, o arqueiro esteve no elenco que conquistou o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro e foi o principal destaque na vitória por 1 a 0 sobre o Paraná, na Arena Castelão, com grandes defesas.

Na atual temporada, Fernando Henrique foi o herói da classificação do Vovô para a terceira fase da Copa do Brasil após defender dois pênaltis contra o Foz do Iguaçu/PR, em partida realizada do Sul do país.

"Hoje, vou em busca de um novo desafio. Mas, antes de ir, não poderia deixar de agradecer todos que fizeram parte dessa caminhada".

Ao todo, Fernando Henrique esteve em campo pelo Ceará em 123 oportunidades. Com a sua saída, o Vovô fica com Matheus Cabral e Lucas França como goleiros no elenco, além do titular Diogo Silva que vem sendo um dos grandes destaques do time da temporada.