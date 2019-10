Protesto de Ceará e Bahia contra vazamento de óleo nas praias repercute fora do País

O protesto realizado pelas equipes de Ceará e Bahia, na última segunda-feira (2), no estádio Pituaçu, pela 27ª rodada do Brasileirão, virou destaque internacional. Antes da bola rolar, atletas do Vovô entraram com luvas pretas enquanto os jogadores do Esquadrão usaram camisas com manchas de óleo. A manifestação é contra o derramamento de óleo nas praias nordestinas que têm prejudicado o meio ambiente e moradores.

Um dos principais veículos de comunicação da Inglaterra, o jornal britânico "The Guardian" destacou o manifesto de tricolores e alvinegros antes da partida em Salvador. No campo, o Vovô venceu de virada por 2 a 1 com gols marcados pelo zagueiro Luiz Otávio.

Desde o dia 30 de agosto as praias do Nordeste têm sofrimento com o derramamento de manchas de óleo no litoral. Até a última segunda (22), mil toneladas da substância foi recolhida de 201 praias. As manchas apareceram em 2.250km da costa nordestina. No Estado do Ceará, por exemplo, praias como Flecheiras, Porto das Dunas, Taíba e Cumbuco estão impróprias para banho.

O material tem sido retirado da areia das praias e de dentro das mares pela população. Algumas pessoas, incluvise, não estão devidamente protegidas e podem sofrer danos na saúde futuramente.