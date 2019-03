Promoção: Fortaleza aposta em ingresso família para partida contra Floresta

Com o intuito de trazer de volta as famílias aos estádios, o Fortaleza relançou a promoção do ingresso família. A iniciativa é válida para os ingressos para os setores: Superior Central, BossaNova, Inferior Sul, Norte&Especial e Premium. Com entradas a partir de R$ 40 o torcedor entra com toda a família no jogo contra o Floresta, na quarta-feira (20), às 21h30, na Arena Castelão, pelo Campeonato Cearense.

Lançada em 2017, a promoção prevê a possibilidade de levar até quatro pessoas para o estádio. Na entrada do jogo será necessária a apresentação de documento com foto, RG ou carteira estudantil dos familiares, para comprovar a idade dos acompanhantes - crianças e idosos - e o parentesco. Os ingressos da promoção estão sendo vendidos nas lojas oficiais do clube.