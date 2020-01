Projeto Escolinha FUTPAZ, com parceria de Ceará e de Fortaleza, continua com pré-inscrições abertas

O projeto Escolinha Futsal da Paz nas Vilas (FUTPAZ), que oferece aulas gratuitas de futebol, em parceria com os clubes Fortaleza e Ceará, continua com pré-inscrições abertas para as categorias Sub 11 e Sub 13, no período da manhã.

No total, 200 crianças, meninos ou meninas, serão pré-selecionadas para uma etapa de avaliação realizada por Vovô e Leão.

Quando o limite de 50 alunos por turma for atingido, o período de inscrições se encerra. A participação é confirmada somente após a avaliação realizada pelos clubes, onde serão selecionados 25 atletas para cada turma.

“Jogar na equipe dos times cearenses é um sonho da garotada, estamos nesse momento proporcionando uma oportunidade única com preparação física, treinos, atividades e o acompanhamento profissional dos times Fortaleza e Ceará”, falou o secretário do Esporte e Juventude, Rogério Pinheiro.



Confira os locais de Fortaleza onde o projeto atua

Serviço

Escolinha Futsal da Paz nas Vilas (FUTPAZ)



Vila Messejana



Time Fortaleza: Terça-feira



Sub 11 – horário das aulas: 8h20 às 9h40

Sub 13 – horário das aulas: 9h40 às 11h



Time Ceará: Quinta-feira



Sub 11 – horário das aulas: 8h20 às 9h40

Sub 13- horário das aulas: 9h40 às 11h



Endereço: Av. Washington Soares, Nº 8130, Fortaleza – CE.



Vila Canindezinho



Time Ceará: Terça-feira

Sub 11 – horário das aulas: 8h20 às 9h40

Sub 13 – horário das aulas: 9h40 às 11h



Time Fortaleza: Quinta-feira

Sub 11 – horário das aulas: 8h20 às 9h40

Sub 13- horário das aulas: 9h40 às 11h



Endereço: Av. General Osório de Paiva, s/n, próximo ao supermercado Cometa; Fortaleza – CE.