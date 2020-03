Projeto de tecnologia promove palestra online para discutir coronavírus; saiba como participar

No início, o objetivo era discutir sustentabilidade e tecnologia com o maior número de pessoas possível. A ideia envolvia conectar pessoas, de diversas experiências, a fim de gerar um debate. Mas com a pandemia mundial de coronavírus, o foco mudou. Assim, o projeto Winds for Future lança nesta segunda-feira (23) uma série de eventos virtuais para auxiliar na compreensão da doença Covid-19. O primeiro é um debate online agendado para as 20 horas.

Com diversos colaboradores espalhados pelo mundo, a organização quer compartilhar experiências de home office de diversos países para mostrar as mudanças nas regiões e os passos adotados pelos respectivos civis. Dentre os participantes está Sidney Nakahodo, que se conectará de Nova York, nos EUA, e é uma das principais autoridades em empreendedorismo e espaço no país, cofundador e CEO da New York Space Alliance e docente da Universidade Columbia.

A lista conta também com nomes como Thiago Dal-Toe, que diretamente de Bogotá, na Colômbia, e atua como consultor na Coordenação de Empreendedorismo Digital e Apps.co do Ministério de Tecnologia da Informação e Comunicações. Além de Edilson Junior, que mora em Sydney, Austrália, e trabalha como desenvolvedor de sistemas.

Para participar, basta acessar um link na plataforma ZOOM - escolhida para retransmitir a reunião, com abertura do chat apenas no horário definido. A expectativa é compartilhar pensamentos e criar mudanças positivas na rotina de cada um durante o período de crise do sistema de saúde.

Projeto

Uma das atrações do Winds For Future em 2019 foi a reunião do maior número de kitesurfistas velejando para bater o recorde mundial na praia do Cumbuco Foto: divulgação

O Winds for Future (W4F) surgiu em 2019 no Ceará. A abertura inicial da organização foi promover um festival na praia para debater e compartilhar conhecimentos, gerar networking e abrir espaço para novas oportunidades de negócios de impacto positivo para o planeta. A programação reuniu também experiências imersivas e entretenimento com música, gastronomia e esporte.

O objetivo das ações é implementar atividades que contribuem para Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), projeto proposto pelas Nações Unidas. Além do evento, foram criados modelos inovadores de parcerias público privadas com startups que impulsionam o desenvolvimento da economia circular em diferentes regiões do Estado do Ceará, do Brasil e do mundo.