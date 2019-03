Primeiro Clássico-Rei do ano terá reforço de 571 policiais militares

O primeiro Clássico-Rei de 2019 vai contar com 571 policiais militares no esquema de segurança. O jogo ocorre no próximo domingo (10), às 16 horas.

Na área interna do estádio vão ficar 235 agentes, e os demais na parte externa. Participam do esquema o Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) e Comando de Policiamento de Choque (CPChoque).

Os terminais de ônibus também vão receber reforço policial durante o dia de Clássico.

Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) e a Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) da SSPDS, além da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) e a Guarda Municipal de Fortaleza, também atuam no evento.

Já o Batalhão de Polícia de Meio Ambiente (BPMA) deve coibir poluição sonora no estacionamento interno e nas proximidades da Arena Castelão.

O 16º Distrito Policial vai estar de plantão, e também haverá um posto avançado de atuação da polícia civil dentro do estádio.