Pretendido pelo Ceará, Leandro Carvalho pode ir para o São Paulo

Cotado para reforçar, novamente, o setor ofensivo do Ceará, o atacante Leandro Carvalho pode tomar outro rumo neste início de temporada.

Isso porque o Botafogo, clube que o atleta de 23 anos defende atualmente, estuda envolvê-lo em uma negociação para trazer o atacante Diego Souza, do São Paulo. A informação é do blog do jornalista Daniel Perrone.

De acordo com a publicação, o clube carioca está disposto a ceder Leandro Carvalho em definitivo para o São Paulo, além do empréstimo do volante Caio Alexandre, destaque das categorias de base do Tricolor Paulista, para trazer Diego Souza.

Com boas atuações e gols importantes, Leandro Carvalho foi um dos destaques do Ceará em 2018, quando a equipe alvinegra reagiu na Série A do Brasileirão e garantiu a sua permanência na elite do futebol brasileiro.