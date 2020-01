Pretendido pelo Ceará, Danilo Fernandes renova com o Internacional

Um dos principais goleiros do futebol brasileiro, Danilo Fernandes prorrogou seu vínculo com o Internacional. O chegou a ser pretendido pelo Ceará, mas acabou estendendo seu contrato com o clube gaúcho até 2021.

Mesmo contando com quatro goleiros em seu elenco - Diogo Silva, Lucas França, Matheus Cabral e Richard -, o Alvinegro de Porangabuçu segue atrás de um arqueiro. Com a saída de Everson no início do ano passado para o Santos, a posição ficou carente pela falta de um goleiro referência no clube. Um dos nomes mais fortes para ser o "camisa 1" foi o de Danilo Fernandes, mas o arqueiro renovou seu vínculo por mais duas temporadas com a equipe colorada.

Richard chegou a ser cogitado para ser o substituto do arqueiro, mas as atuações abaixo do esperado e uma lesão no joelho em maio o deixaram de fora pelo restante da temporada.

O experiente Fernando Henrique chegou a ser utilizado em cinco jogos do Campeonato Cearense, um na Copa do Nordeste, um na Taça dos Campeões e um na Copa do Brasil, onde teve sua melhor apresentação pegando pênalti dois pênaltis contra o Foz do Iguaçu-PR fazendo com que o Vovô para a próxima fase do torneio nacional. No entanto, o arqueiro deixou a equipe cearense no meio de julho e seguiu para o CRB-AL.

Titular em 37 das 38 partidas do Ceará pela Série A do Brasileirão, Diogo Silva foi autor de grandes defesas e se destacou como um dos principais nomes da equipe alvinegra na campanha de permanência na elite do futebol brasileiro. O goleiro chegou a atrair interesse da Chapecoense, rebaixada para à Segunda Divisão nacional.

Com grandes atuações pelo Internacional, Danilo Fernandes chamou atenção do Ceará. No entanto, não era de interesse do clube do Rio Grande do Sul perder seu arqueiro. Nesta quinta-feira (2), o Inter anunciou a renovação contratual de Danilo que agora tem vínculo com a equipe até final de 2021.

Desta forma, o Vovô deve seguir em busca de um goleiro que chegue para disputar a vaga de titular na equipe com Diogo Silva.