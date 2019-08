Presidentes de Ceará, Fortaleza e FCF vão juntos à CBF reclamar do VAR

Os presidentes de Ceará e Fortaleza, Robinson de Castro e Marcelo Paz, irão pessoalmente à sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para reunião com dirigentes da entidade para discussão sobre a atuação do VAR (árbitro de vídeo) em partidas dos clubes no Campeonato Brasileiro. Eles irão na próxima quinta-feira (22), acompanhados pelo presidente da Federação Cearense de Futebol (FCF), Mauro Carmélio, e serão recebidos pelo presidente da CBF, Rogério Caboclo, e pelo presidente da Comissão de Arbitragem, Leonardo Gaciba.

"Desde o início da competição da Série A nós acompanhamos os erros e protestamos. Temos acompanhado, mostrando imagens e estamos discutindo sempre com a comissão nacional. Agora, nessa situação, entendemos, nós três, que devemos estar pessoalmente na CBF, e na quinta-feira estaremos lá. Eu, Marcelo Paz e Robinson de Castro, discutindo sobre a utilização do VAR e os prejuízos que está trazendo ao futebol cearense", garantiu Mauro Carmélio.

O presidente da FCF criticou ainda o despreparo dos árbitros para a utilização da tecnologia.

"[O problema] não é o serviço do VAR, e sim da arbitragem. Entendemos que os árbitros ainda não possuem a qualificação para trabalhar junto ao VAR", disse Carmélio.

Apesar das críticas dos cearenses, nesta segunda-feira (19), o presidente da Comissão de Arbitragem da confederação, Leonardo Gaciba, garantiu que o balanço tem sido positivo.

De acordo com Gaciba, nos 139 jogos realizados até a 14ª rodada do Brasileirão, 764 checagens de vídeo foram feitas, além de 87 revisões - quando o árbitro vai até o monitor. "Em 90% das vezes as decisões tomadas no campo de jogo são consideradas corretas", comentou o ex-árbitro.

O total de revisões à beira do gramado representou 69 mudanças de decisão, número equivalente a 21,6% de alteração em relação ao que havia sido inicialmente decidido. As revisões incluem 27 correções em lances de pênalti.

Gaciba anunciou também que as revisões do VAR durante as partidas do Campeonato Brasileiro terão as imagens liberadas para o público no momento em que elas estiverem ocorrendo. A medida passará a valer a partir da primeira rodada do returno.