Presidentes de Ceará e Fortaleza participam do 'Conexão SVM em Casa' desta terça (5)

Presidentes de Ceará e Fortaleza, Robinson de Castro e Marcelo Paz participam do Conexão SVM em Casa, nesta terça-feira (5). Os dirigentes irão comentar sobre as ações dos clubes e o impacto que a pandemia causada pela Covid-19 tem causado no futebol. O internauta pode acompanhar ao vivo a partir das 16h30 nos canais oficiais do Diário do Nordeste (site, YouTube e Facebook) e será mediada pelo repórter André Almeida.

Ocorrendo todas as terças e quintas deste mês de maio, o Conexão SVM em Casa recebe os mandatários dos dois maiores clubes do Estado para falar de assuntos importantes. Além de explicar as medidas que têm sido adotadas durante o período de quarentena, também irão comentar sobre o futuro no futebol no contexto do novo coronavírus.

O Conexão SVM ocorre durante o mês de maio e, todas as terças e quintas, você vai acompanhar bate-papo ao vivo sobre as mais diversas temáticas impactadas pela pandemia do coronavírus.

No primeiro bate-papo, a discussão sobre trabalho na Covid foi feita junto a representantes do setor produtivo. Dúvidas foram tiradas também sobre o auxílio emergencial concedido pelo Governo Federal.