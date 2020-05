Presidentes de Ceará e Fortaleza organizarão "racha" entre as diretorias após pandemia

Quando a pandemia do coronavírus acabar e a quarentena chegar ao fim, será momento de retomar, aos poucos, muitas atividades que estão inviabilizadas. Os presidentes de Ceará e Fortaleza pretendem, de forma descontraída, aproveitar ainda para a organização de um evento inédito: um "racha" entre as duas diretorias.

A ideia surgiu nesta terça-feira (5), quando Robinson de Castro e Marcelo Paz participaram do projeto "Conexão SVM em Casa", do Sistema Verdes Mares. Em debate, Paz teve a oportunidade de realizar uma pergunta a Robinson, e lançou um "desafio".

"Eu quero saber do Robinson quando é que a gente vai marcar o racha da diretoria do Fortaleza contra a diretoria do Ceará. Eu já falei pra ele, pra gente fazer um jogo, uma brincadeira. Ele tem um campo muito bom, todo mundo diz que o campo do Robinson é muito bom. Ainda não tive o prazer de ir lá, mas fica aí o convite, claro, quando puder voltar, pra gente marcar esse racha amistoso. Uma brincadeira saudável entre as diretorias, pra ter essa confraternização. Essa é minha pergunta, quando vai ser o racha? (risos)", indagou Marcelo.

Aos risos, Robinson de Castro respondeu.

"Poise, rapaz, vamos marcar em breve. Agora eu estive doente, tenho que recuperar a minha forma e estar bem. Esse negócio de brincadeira, na "hora H", o bicho pega. Então tem que estar firme mesmo. Eu quero saber quem são os atletas...vamos organizar isso direitinho pra não levar uns meninos que correm mais que os "vein" aqui pra gente fazer uma coisa nivelada (risos). Mas vamos fazer sim, vai ser um momento bacana", respondeu o mandatário Alvinegro, de forma descontraída, que contou ainda um bastidor da relação entre ambos.

"Já aconteceu de a gente fez reuniões de toda a diretoria do Ceará e toda a diretoria do Fortaleza, discutindo assuntos comuns...e engraçado que teve uma que foi na semana de um clássico. E nós empatamos o jogo. Se alguém tivesse feito uma foto daquilo ali, iam dizer que combinamos o empate", disse.