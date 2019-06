Presidente Marcelo Paz desmente saída de Böeck do Fortaleza

Na tarde desta segunda-feira (17) começaram a surgir boatos de todos os lados, dando conta de uma possível saída do goleiro Marcelo Böeck do Fortaleza, a partir do momento em que o atleta deixou de seguir o instagram do clube. Inclusive, até comentários de que Böeck havia seguido o Queréteraro, do México, mas o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, negou tudo e ficou até surpreso, em entrevista concedida à Rádio Verdes Mares.

"São fofocas que são inventadas e me desculpem, por quem não tem o que fazer. Isso é uma bobabem sem o menor fundamento. O Böeck está de férias, com a família. Ele é um ídolo do clube e acabou de ser campeão da Copa do Nordeste, erguendo a taça", desmentiu o presidente leonino.

Marcelo Paz ainda acrescentou: "Às vezes, as pessoas sentem falta de sofrer. Ficam imaginando:'vamos arranjar um problema aqui para o Fortaleza, porque está tudo bem', sinceramente não dá para entender. O Böeck tem contrato conosco até o final de 2020 e com um ótimo salário. Não tem porque sair. Mas, todo jogador do Fortaleza tem seu preço e qualquer clube interessado tem que pagar a multa rescisória", disse Marcelo Paz.

A assessoria do jogador também foi na mesma linha do presidente do Leão, desmentindo os boatos. No que se refere ao treinador de goleiros, Marcelo Paz acrescentou que ainda não surgiu nenhum nome para substituir Haroldo Lamonier, que deixou o clube. Paz esclareceu que não houve nenuma discussão de Lamonier com o técnico Rogério Ceni, como se noticiou: "O Haroldo Lamonier era uma pessoa muito ligada ao treinador, mas a saída dele foi um consenso, entre as diversas partes e tudo na paz. Os relacio namentos precisam de mudanças com o tempo", disse ele.