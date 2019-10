Presidente do Santos fala com Fabinho para reforçar repúdio do clube sobre caso de racismo

O presidente do Santos, José Carlos Peres, ligou para o volante Fabinho para reforçar o repúdio do clube paulista sobre o caso de racismo na derrota do Ceará para o Peixe. O meio-campista foi alvo de insultos racistas vindo da torcida nesta quinta-feira (17), no fim do jogo. O Santos afirma que uma sindicância foi aberta para investigar o fato. Nesta sexta-feira (18), o Alvinegro paulista já havia se manifestado em nota. "Qualquer ato de preconceito e xenofobia é absolutamente repugnante e inaceitável", dizia a declaração.

Fabinho postou em suas redes sociais que espera que a pessoa que proferiu os insultos seja encontrada logo e que ela "arque com as consequências".