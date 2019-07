Presidente do Goiás defende vídeo da nova camisa do clube com mulheres: "Falso puritanismo"

Após a polêmica envolvendo o vídeo divulgado pelo Goiás para lançamento do novo uniforme, o presidente do clube, Marcelo Almeida, defendeu a ação de marketing. Para o dirigente, não há motivos para críticas porque o conteúdo das imagens, que apresentam mulheres sensualizando com a camisa da equipe, é normal.

"Não consegui enxergar excesso ou sexismo. O que vi foi um falso puritanismo. Não teve tanto sensualismo e nem motivo para tanta polêmica. Eu vi um vídeo externando a beleza da mulher goiana que é a uma característica de nosso estado. Não vi exploração de imagem", declarou em entrevista ao Globo Esporte.

👀 Primeira prévia do Novo Manto Esmeraldino 🇳🇬 ⠀#GoTV pic.twitter.com/pp7PpFDr7f — Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) July 21, 2019

Durante apresentação do novo material, fabricado pelo próprio clube, duas mulheres aparecem em um vídeo mostrando o material. A campanha dividiu a opinião dos torcedores nas redes sociais: uma parte alega que é normal o uso de mulheres na divulgação de materiais, enquanto outra alega que elas foram expostas de forma erótica para atrair o público masculino.

O lançamento oficial do novo uniforme do Goiás ocorre nesta quarta-feira (24), na sede do clube, em evento fechado. A estreia está prevista para o próximo domingo (28), quando o time encara o Atlético/MG no Serra Dourada, às 19 horas.