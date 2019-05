Presidente do Fortaleza vai reclamar com CBF após pênalti não marcado: "o Brasil inteiro viu"

O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, vai protocolar uma reclamação à CBF questionando o uso do VAR na derrota da equipe para o Botafogo, neste domingo (5). O dirigente tricolor questionou a não marcação de um pênalti em Wellington Paulista, aos 39 do primeiro tempo, após o árbitro Wagner Reway consultar o vídeo.

"A gente tem que oficializar, mas todo mundo viu. É mais uma questão protocolar, o Brasil inteiro viu (o erro). Está nos principais sites e mesas de debate sobre o erro absurdo. Espero que o árbitro tenha pelo menos honradez de pedir desculpa porque prejudica todo um trabalho e investimento", comentou.

Gol do Botafogo foi marcado aos 24 do segundo tempo, quando Alex Santana aproveitou rebote do goleiro Felipe Alves Foto: Vítor Silva/Botafogo

O resultado deixou a equipe na 16ª posição, uma à frente da zona de rebaixamento, com três pontos. Paz elogiou a postura do Fortaleza na partida e afirmou que a ausência da penalidade foi determinante para a vitória botafoguense.

"Fizemos um grande jogo. O time jogou futebol, teve posse. Falhamos no lance do gol, mas fomos prejudicados pela arbitragem. Não sou muito de criticar, mas quando se olha o VAR não pode errar. O VAR está ali para estabelecer a verdade, o que é correto, e todo mundo viu, o Brasil inteiro viu que foi pênalti. O juiz foi lá olhar e não viu. Não tem como entender porque prejudica. Era um pênalti, grande chance de fazer 1 a 0, muda totalmente a história da partida. Não condeno a tecnologia, mas o erro humano prevaleceu e errou duas vezes", afirmou.

O Fortaleza entra em campo na quarta-feira (8), contra o Santa Cruz, às 21h30, na Arena Castelão, pela semifinal da Copa do Nordeste. Na Série A do Brasileiro, o time enfrenta o São Paulo, domingo (12), no mesmo estádio, mas às 19h, pela quarta rodada do torneio.