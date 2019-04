Presidente do Fortaleza responde críticas após divulgação dos borderôs e pede desculpas à torcida

O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, explicou, nesta segunda-feira (1ª), a polêmica envolvendo a divulgação dos borderôs que mostram o clube com prejuízo superior a R$ 50 mil nos jogos como mandante. Através de um vídeo nas redes sociais, o dirigente se desculpou e agradeceu os torcedores pela presença no estádio.

“Venho aqui esclarecer que não é cobrança do clube à torcida, peço desculpas pela interpretação. O nosso intuito era apenas mostrar a realidade. Às vezes, um jogo com muita gente e valor promocional causa prejuízo, o custo operacional fica maior. Claro que também temos muito sócios presentes, mas a receita deles já entra antecipada. O torcedor é quem sustenta esse clube, não temos nada a reclamar. Sustenta com o sócio-torcedor, com as bilheterias de maior apelo, produtos oficiais, e a gente está aqui para agradecer”, explicou.

As críticas da torcida, evidenciadas nas redes sociais do clube, aconteceram porque o clube solicitou maior público no estádio, apesar de ter a 4ª maior média de pagantes do Brasil em Estaduais, com 19.212 pessoas. O time é superado apenas por Flamengo, Corinthians e Palmeiras.

Promoção

Na mesma publicação, Marcelo Paz também anunciou uma nova promoção aos sócios-torcedores cadastrados em abril ou que renovarem o plano. A oferta oferece a escolha de uma das blusas “Xodó”, uniforme usado pelo Fortaleza na Copa do Nordeste.

Próxima partida

O Fortaleza volta a entrar em campo nesta quarta-feira (3), contra o Guarany, pela segunda partida da semifinal do Campeonato Cearense. O jogo acontece às 21h30, na Arena Castelão.

No primeiro confronto, o Leão venceu o Cacique do Vale por 1 a 0, gol de Éderson, no Estádio do Junco. Com melhor campanha, o Tricolor se classifica até com um revés pelo mesmo placar - o rubro-negro precisa de dois gols de diferença para avançar à decisão.