Presidente do Fortaleza representa o Brasil em evento internacional na França

O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, está na França para participar do Football Tour Xperience (FTX), evento que reúne os principais nomes da industria esportiva. Até o dia 23 de setembro, o dirigente será um dos brasileiros presentes e vai participar de palestras, além de tours por Paris, Nice e Lyon.

"Estaremos agregando valores e conhecendo culturas diversas, vamos incorporar novos conhecimentos e aprender diferentes maneiras de fazer futebol. Mas, além de tudo isso, vamos representar o futebol nordestino e mostrar um pouco do que fizemos com bastante dignidade com o Fortaleza", declarou o mandatário.

A relação do Fortaleza com o país europeu existe desde a fundação do clube, no dia 18 de outubro de 1918. Principal idealizador da instituição, Alcides Santos fundou o time após voltar da França, tendo as cores vermelho, azul e branco inspiradas na bandeira francesa.

No evento, estão agendadas visitas ao CNF (Centre National du Football), sede histórica da seleção francesa, à FFF (Federação Francesa de Futebol), ao Sport Unlimitech, festival de inovação e esporte realizado em Lyon, ao Le Tremplin, considerado o 1º hub de inovação, ao Station F, o maior campus de startups do mundo, e ao Paris FC, atual constituição existente como resultado da separação do PFC e do Paris Saint-Germain.

Além de debaterem os temas da atualidade, a FTX quer promover o contato direto dos executivos com os principais ecossistemas desta modalidade mundial, com mindsets de inovação e empreendedorismo.

É a primeira vez que o evento ocorre em solo francês. As últimas edições foram realizadas na Inglaterra e Espanha. A ideia é que os convidados conheçam os principais locais e estruturas do futebol francês.