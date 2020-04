Presidente do Fortaleza nega saída de Marcelo Boeck para a Chapecoense

No cenário de paralisação do futebol mundial por conta do coronavírus, surgem muitas especulações envolvendo chegadas e saídas de jogadores dos clubes cearenses. No último sábado (4), o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, descartou uma questão que lhe foi colocada: a saída do goleiro Marcelo Boeck.

Em entrevista ao jornalista Jorge Nicola, no YouTube, Marcelo Paz foi perguntado sobre uma suposta proposta da Chapecoense ao goleiro tricolor e negou de cara que tenha sido procurado.

"Não, nada. Absolutamente nada. Primeira vez que tô ouvindo falar dessa história aí", respondeu.

Marcelo Boeck é ídolo da torcida do Fortaleza, mas tem atuado pouco. Titular absoluto em 2017 e 2018, ele perdeu espaço desde o ano passado, após a chegada de Felipe Alves, titular inquestionável e peça muito importante no modelo de jogo do técnico Rogério Ceni.

Em 2020, Boeck participou apenas de uma das 13 partidas do clube, sendo titular na vitória sobre o Caucaia no dia 28 de janeiro. No último jogo realizado pelo Tricolor antes da paralisação das atividades, contra o Náutico, Boeck não foi relacionado.

Para a posição, o time conta ainda com Max Walef e Kennedy, ambos formados nas categorias de base tricolor.