Presidente do Corinthians é internado com quadro de inflamação no cérebro

O presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, está internado no Hospital São Luiz após sofrer um mal-estar no início da noite de quarta-feira (6). Segundo assessoria de imprensa do clube paulista, ele foi diagnosticado com uma encefalite viral, quadro de inflamação no cérebro.

O dirigente está sob os cuidados da equipe de infectologia e do Dr. Jorge Kalil, diretor-adjunto de futebol do Corinthians, e permanecerá internado para tratamento adequado. Andrés, de 55 anos, está consciente, com respiração normalizada, e conversando normalmente com as pessoas. Os médicos consideram estável o estado de saúde.

A infecção do sistema nervoso central que provoca a inflamação do cérebro pode ser causada por diversos vírus, mas os principais são herpes, citomegalovírus e adenovírus. A encefalite viral tem cura, mas deve ter o diagnóstico rápido para evitar complicações.

O presidente do Corinthians esteve na quarta-feira empenhado na contratação do lateral-esquerdo Guilherme Arana. O diretor de futebol do clube paulista, Duílio Monteiro Alves, viajou à Espanha para tentar acelerar as tratativas, mas Andrés monitorava a situação do Brasil.

Carreira

André Sanchez é conhecido por viver o estresse como parte de sua rotina no clube de Parque São Jorge. Além disso, o presidente acumulou funções no Corinthians recentemente após a saída de Luis Paulo Rosenberg da direção de marketing.

Andrés Sanchez está na presidência do Corinthians desde fevereiro do ano passado, quando venceu as eleições no Parque São Jorge. Ele já havia sido presidente do clube entre 2007 e 2011. Depois se dedicou a carreira política. quando foi eleito deputado federal pelo PT, mas seu mandato terminou em janeiro.