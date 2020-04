Presidente do Ceará, Robinson de Castro revela que foi infectado pelo coronavírus e se curou

O presidente do Ceará Sporting Club, Robinson de Castro, revelou ter sido infectado pelo novo coronavírus. Na noite desta quarta-feira (15), o mandatário alvinegro garantiu que está curado, mas que passou por momentos muito difíceis nos últimos dias, desde que descobriu que estava com a doença.

"Descobri e fui me hospitalizar. Você tem uma sensação que não vai voltar. Eu devo ter adoecido no dia 23 ou 24 e pensei que estava com influenza, uma gripe menor, e no domingo resolvi ir ao hospital. A médica de plantão recomendou me hospitalizar pra não evoluir, e eu tomei a decisão certa de ficar. Fiquei muito mal fisicamente. Não conseguia andar da cama pro banheiro, porque não tinha fôlego pra isso. Não tinha capacidade respiratória", revelou o dirigente, em entrevista ao Canal do Nicola, no Youtube.

Robinson falou ainda que ficou debilitado e perdeu bastante peso no período, mas agora já está totalmente recuperado.

"Estava fraco, não dormia à noite, não me alimentava, passei cinco dias sem comer nada. Perdi 10 kgs. Depois, passei a tomar remédios, principalmente a cloroquina, e dei uma reagida muito forte. Passei seis dias mal. Hoje estou bem, 100%, graças a Deus", complementou,

Com o sufoco enfrentado pela Covid-19, Robinson garante que refletiu bastante.

"Você tem uma sensação muito grande que não vai voltar. E passei a ver as coisas diferentes. Você passa a ter uma nova percepção. Nessas horas, você se sente vulnerável. Agradeço a Deus, pois tenho amigos que morreram, algumas pessoas não suportaram. Amigos que passaram 15 a 20 dias entubados. E eu consegui ultrapassar esse momento. Hoje to bem, 100%, mas com um débito muito grande pela oportunidade que eu tive", revelou.