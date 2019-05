Presidente do Ceará revela detalhes do torneio amistoso com Fortaleza, Palmeiras e Vasco

A Copa América, sediada no Brasil, vai paralisar os jogos da Série A do Campeonato Brasileiro entre os dias 14 de junho e 7 de julho. Em coletiva realizada nesta quinta-feira (23), o presidente do Ceará, Robinson de Castro, afirmou que o clube deverá usar o intervalo para disputar um torneio amistoso contra Fortaleza, Palmeiras e Vasco.

"Deverá acontecer (o torneio). O modelo vai ser com o Ceará não enfrentando o Fortaleza em um primeiro momento, mas sim Palmeiras ou Vasco. Depois teria uma disputa entre primeiro e segundo lugar e do terceiro com o quarto", declarou.

O objetivo do torneio é manter a forma física dos atletas e dar ritmo competitivo aos elencos, que irão atuar com força máxima. Segundo o dirigente, a competição acontece no final do mês de junho e será disputado em rodadas duplas, com os quatro times atuando no mesmo dia. A ideal partiu do diretor de futebol do Palmeiras, Alexandre Matos, que convidou os clubes participantes.

"O Alexandre Mattos me ligou perguntando se eu topava e eu disse "na hora". A coisa caminhou, então acho que vai ser uma agenda bacana para fazermos uma intertemporada na parada da Copa América", explicou.

Palmeiras encontrou muito espaço para infiltrações entre os volantes e os laterais adversários Foto: Divulgação/Fortaleza EC

Durante a abertura do Brasileiro, o Palmeiras venceu o Fortaleza por 4 a 0, em São Paulo. O time tricolor enfrenta o Vasco no domingo (26), às 19h, na Arena Castelão. Já o Ceará encara o Avaí na segunda (27), às 20h, na Ressacada, pela sexta rodada do torneio nacional.