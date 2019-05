Presidente do Ceará nega proposta do Grêmio por Luiz Otávio

O presidente do Ceará, Robinson de Castro, afirmou que o zagueiro Luiz Otávio não foi procurado por nenhum clube da Série A do Campeonato Brasileiro. O nome do jogador foi especulado no Grêmio pela imprensa gaúcha, que também listou o defensor Gil, atualmente no Shandong Luneng-CHI, como possível reforço.

"O Ceará não recebeu proposta nenhuma pelo Luiz Otávio. É óbvio que queremos contar com o jogador para o restante da temporada e tem uma multa para tirar ele daqui", comentou o dirigente, sem revelar os valores do contrato.

A busca pelo atleta teria partido do técnico Renato Gaúcho. Em 2019, o Grêmio tentou as contratações de Felipe, volante do Fortaleza, e do goleiro Éverson, que recebeu proposta quando estava no Ceará, mas fechou com o Santos.

Peça-chave na defesa do Vovô, Luiz Otávio fez 21 partidas na temporada, totalizando 1890 minutos em campo. Atuando com a camisa do Ceará desde 2017, o zagueiro foi bicampeão estadual e conquistou um acesso à elite do futebol brasileiro, sendo escolhido para a seleção do Campeonato Cearense nos dois últimos anos.