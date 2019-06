Presidente do Ceará descarta negociação com atacante Lucca, ex-Corinthians

O atacante Lucca não está negociando com o Ceará. Cotado no Alvinegro de Porangabuçu, o atleta defende o Al-Rayyan, no Catar, e encerra contrato no dia 30 de junho para retornar ao Corinthians, que detém os direitos federativos do jogador. A informação é do repórter Déo Luis, da Rádio Verdes Mares, que confirmou com o presidente Robinson de Castro.

Na temporada, o jogador acumula 12 gols em 24 jogos entre a Liga dos Campeões da Ásia e a Taça Catar. Natural do Alto Paranaíba, em Maranhão, Lucca foi revelado pelo Palmas /TO e acumula passagens por Criciúma, Cruzeiro, Ponte Preta e Internacional.

O técnico Enderson Moreira conta com sete opções ofensivas no Ceará: Rick, Bérgson, Alex Amado, Ricardo Bueno, Romário, Leandro Carvalho e Mateus Gonçalves. A equipe volta a campo nesta quinta-feira (13), contra o Vasco. A partida ocorre às 19h15, no São Januário, pela 9ª rodada da Série A do Brasileiro.