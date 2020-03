Presidente do Ceará critica jogo com portões fechados: "Exagero o que fizeram com a gente"

Presente na arquibancada Arena Castelão assim como jogadores que não foram relacionados para a partida e membros da diretoria do Alvinegro, Robinson de Castro acompanhou a vitória de virada do Ceará sobre o Sport por 2 a 1 pela sétima rodada da Copa do Nordeste. O mandatário do Vovô afirmou que, em sua opinião, foi uma atitude exagerada o duelo nordestino ter acontecido de portões fechados, por decreto do Ministério Público Federal e acatado pelo Governo do Estado por prevenção contra o coronovírus, mas que acredita que a situação tem sido conduzida da maneira correta.

"Achei que foi exagero o que fizeram com a gente. Oficialmente, fomos comunicados às 10h da manhã. Não sabíamos se o jogo seria portão aberto ou fechado até 13h, quando conseguimos ter um retorno do nosso recurso. Mas acho que é sensato parar competições nacionais, evitar tráfego em aeroporto", disse Robinson.

Avisado somente 10h da manhã deste domingo (16) que o Governo do Estado havia optado por acatar a decisão do MPF, o presidente do Vovô demonstrou chateação por torcedores que já tinham comprados suas entradas terem saído prejudicados.

"Vamos ter 15 dias para o nosso País se proteger do vírus. Se ele não alavancar, em 10 ou 15 dias acaba a situação. Acho que está sendo bem conduzido. Lamentavelmente só hoje. Hoje achei que foi exagerado essa decisão do Ministério Público Federal de, justamente na véspera do nosso jogo, entrar com essa ação e só hoje, 10h da manhã, fomos efitivamente comunicados porque nós éramos terceira parte do processo. O processo era contra o Estado e o Município. E só às 10h (da manhã) que o Estado do Ceará me passou que não iriam entrar com recurso e iriam acatar a decisão. Aí sim que o Ceará tentou fazer um último recurso para não prejudicar todo mundo que já tinha comprado ingresso. Agora também vai ter fila para devolver o ingresso. E aí, como é que fica o coronavírus?", indagou.

Sem jogos no meio da semana, por conta do decreto da CBF de suspender todos os jogos nacionais, Robinson de Castro comemorou que seu time agora terá uma semana para recuperar atletas doentes e com algum tipo de contusão e melhorar situações de campo.

"Essa semana vamos recuperar os atletas que estão com virose e cansados. Vamos aproveitar a semana aberta para o Enderson melhorar o nosso time no ponto de vista tática. Vamos aproveitar essa folga porque serão poucas nesse ano", finalizou.