Presidente do Ceará cobra compromisso de Thiago Galhardo: "Tem que decidir se quer ficar ou sair"

Presidente do Ceará, Robinson de Castro conversou com a imprensa após a inauguração da loja conceito no Iguatemi, nessa sexta-feira (20), e comentou a situação de Thiago Galhardo. O mandatário do Vovô cobrou uma postura do meia na decisão se quer ou não permanecer no Vovô para 2020.

"Ele tem que decidir se quer ficar no Ceará ou se quer sair. Eu não vou dificultar saída de jogador que não quer ficar aqui. Então preciso saber o que ele quer. Até agora ele não disse", disse Robinson.

Artilheiro do Vovô na disputa da Série A do Brasileirão com 12 gols, o contrato do meia para 2020 renovava automaticamente com a permanência do clube na elite do futebol brasileiro. No entanto, o dirigente do alvinegro não tem certeza se irá ou não exercer esse direto para que o jogador fique. Segundo Robinson de Castro, há adendos na cláusulas que privilegiam ambos os lados na negociação.

"Tem derterminados nuances no contrato que tendem para o lado dele, outros que tendem para o lado do Ceará, mas não sei exatamente qual o destino dele. Tem uma clásula de renovação automática, mas não sei se vou exercer ela sem que aja o comprometimento do atleta com o clube. Ele precisa se comprometer com o clube, até mesmo porque se ele tiver com interesse de sair para outro lugar, não encontrar para onde ir e ficar aqui porque foi o jeito, é porque não quer, não interessa. Ele tem chegar e dizer que quer ficar porque quer ficar. Agora para ficar aqui alimentando esse tipo de coisa que quer ir para clube tal.. uma hora é Corinthians, outra hora é Internacional, Bahia. Espera aí, vai circular os 20 clubes da Série A? Então acho que precisaria de uma postura de o que é que ele quer", afirmou.

A situação do volante Fabinho é bem parecida com a de Galhardo. Assim como no contrato do meia, o vínculo do volante com o clube renovou automanticamente com a garantia do Ceará na elite do futebol brasileiro de 2020.

"O Fabinho já tinha me dito várias vezes que queria ficar. Então eu não tenho nenhuma dúvida do que o Fabinho quer. Do Galhardo eu tenho minhas dúvidas. Não sei o que ele quer", disse o presidente alvinegro. E seguiu criticando a falta de postura do armador em relação a decisão se quer ou não ficar no clube. "Resta saber que ele quer ficar, né? Se ele quiser ficar no Ceará porque ninguém o absorveu no mercado, eu não acho legal. Tem que ficar no Ceará por convicção também. É só isso que eu queria dele".

Sem saber qual será o destino do meia para 2020, Robinson de Castro afirmou que não exigirá que o meia fique caso não queira, mas que se escolher permanecer, tem que ser por vontade de continuar vestindo a camisa do Alvingro de Porangabuçu.

"Se ele disser que que sair, não tem problema, não vou dificultar em nada. Se disser quer ficar, aí eu digo 'tu quer ficar de coração ou por que não conseguiu um espaço para ir?'. Porque nós precisamos aqui no Ceará de guerreiros, sangue no olho, cara que vista a camisa, que se doe em campo, der o seu melhor. É a única interrogação que eu tenho em relação aos jogadores que tinham contrato para o próximo ano ou possibilidade de continuar em caso de permanência. Quero um jogador que queira ficar aqui. Se jogar aqui, vai ser cobrado pela torcida, pela diretoria. Se ficar aqui, tem que ficar inteiro", finalizou o presidente do Vovô.