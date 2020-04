Presidente do Ceará aposta em Cléber e Jacaré: "vão chamar atenção"

Duas das mais recentes contratações do Ceará em 2020 são apostas para o presente e para o futuro. Jogadores jovens, que se destacaram no Campeonato Cearense e têm potencial para retorno técnico e financeiro, que chegam para suprir carência no setor ofensivo, os atacantes Jacaré e Cléber têm a confiança do presidente Robinson de Castro.

O dirigente elogiou os dois atletas e falou sobre a expectativa do clube em ambos.

"Gostamos muito de apostar, fazer boas apostas. Agora mesmo contratamos dois jogadores que estavam começando a chamar atenção. O Cléber, do Barbalha, centroavante, fazedor de gols, vai surpreender esse moleque. E também o Vítor Jacaré, do Caucaia. Jogador de força, joga pela beirada, mas bate muito bem na bola", disse Robinson, em entrevista ao Canal do Nicola, no YouTube.

O presidente do Vovô ainda explicou a composição das negociações, revelando que o clube fez um investimento para contar com Cleber, artilheiro do Estadual, com sete gols marcados.

"O Vítor Jacaré não teve investimento nenhum, e o Cléber teve um investimento...que a gente trouxe ele numa confusão (risos). Ele já tinha assinado com o Ferroviário e com o Ceará ao mesmo tempo, e pertencia ao Barbalha. Então nós tivemos que fazer uma composição financeira, chegamos a fazer um investimento em torno de R$ 200 mil. Esses dois jogadores ai, não sei se nesse ano, mas no próximo, com certeza, vão chamar atenção", finalizou Robinson.

Antes da paralisação do Campeonato Cearenes, por conta do coronavírus, Cléber já estava treinando com o elenco do Ceará, enquanto Jacaré se apresentará ao clube ao fim do Estadual.