Presidente do Ceará anuncia apresentação do elenco no PV em jogo treino

A diretoria do Ceará prepara um clima de festa na apresentação do elenco de 2020. Com a torcida eufórica após o clube anunciar 10 contratações, o presidente Robinson de Castro utilizou as redes sociais para anunciar que um jogo treino aberto ao público vai ocorrer no estádio Presidente Vargas (PV), às 20 horas, no sábado (18).

O compromisso será o primeiro teste da equipe nesta temporada. Sob o comando de Argel Fukcs, o time trouxe o goleiro Fernando Prass, os zagueiros Klaus e Tiago Pagnussat, os laterais Bruno Pacheco e Eduardo, o volante Charles, o meia Vinícius e o atacante Rafael Sóbis, Rodrigão e Rogério.

Com calendário cheio, a preparação teve início na última segunda-feira (6), com treino no CT de Porangabuçu. No plantel, a comissão técnica também incluiu 10 atletas das categorias de base no principal.