Presidente do Bahia lamenta uso da camisa do time por Bolsonaro: "Foi ruim ver"

O presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, lamentou nesta quinta-feira (14) ter visto o presidente Jair Bolsonaro vestido com a camisa do clube durante passeio de jet ski no último sábado no Lago Paranoá, em Brasília. Para o dirigente, a aparição de um dos símbolos do time em um vídeo de Bolsonaro gerou uma associação com o noticiário negativo do fim de semana, quando o Brasil chegou à marca de 10 mil mortos pela pandemia do novo coronavírus.

"Foi ruim ver a camisa do Bahia relacionada ao momento dos 10 mil mortos, mas cada um usa a camisa do Bahia. Não posso condenar o Presidente da República de jeito nenhum. Dentro da torcida do Bahia tem pessoas que votam em A, B e C. Não posso ficar aqui condenando pessoas especificamente. Tenho que lutar por causas. E é isso que o Bahia tem feito", disse Bellintani à rádio A Tarde FM.

No vídeo citado por Bellintani, Bolsonaro está com a camisa do Bahia em um jet ski, enquanto é filmado por algumas pessoas que estão em um barco no Lago Paranoá. O presidente do Brasil chega até mesmo a se aproximar dessa outra embarcação e durante a conversa, permite ser gravado e comenta sobre a pandemia. "É uma neurose, 70% vai pegar o vírus, não tem como. É uma loucura", afirmou na ocasião.

Na entrevista à emissora, o presidente do Bahia disse que tem como uma das preocupações fazer o clube ser associado a causas sociais e, por isso, considerou negativa a exposição da camisa do time em um outro contexto. "A gente quer ser conhecido por notícias positivas e por enfrentamento dos problemas sociais graves. O Bahia escolheu a política afirmativa de combater problemas sociais graves, de defender causas humanitárias", comentou Bellintani.