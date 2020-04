Presidente da Federação Italiana projeta retorno aos treinamentos em maio

Com eventos e competições esportivas cancelados e adiados no mundo inteiro por causa da pandemia do novo coronavírus, o Campeonato Italiano pode voltar a ser disputado ainda no mês de maio. Gabriele Gravina, presidente da Federação Italiana de Futebol, disse que a liga já pensa em uma volta gradual aos treinamentos.

"Assim que tivermos condições, terminaremos o campeonato. Não temos prazo para isso: nos colocamos nas mãos da Fifa e de nosso comitê técnico-científico", afirmou Gravina em entrevista à Sky Sport, revelando que a possibilidade de jogar no verão está aberta.

"Em breve teremos uma reunião: existe um protocolo e vamos comunicá-lo. No início do próximo mês, espero que possamos começar com os testes para garantir a negatividade da covid-19 nos atletas e depois disso o treinamento começará", completou o presidente da entidade.

O Campeonato Italiano está suspenso desde o dia 9 de março e 12 jogadores da Serie A foram diagnosticados com a covid-19. O zagueiro da Juventus Daniele Rugani foi o primeiro atleta de alto escalão a ser diagnosticado, no dia 11 de março.

Atualmente, faltam 12 rodadas da competição a serem concluídas. Oito equipes da Série A, porém, ainda têm 13 jogos restantes.