Presente em 19 partidas, árbitro de vídeo altera dez decisões nos Estaduais

A principal novidade no futebol brasileiro deste ano, o árbitro de vídeo (VAR) está bastante atuante nos Campeonatos Estaduais pelo Brasil. Até agora 19 partidas de quatro competições (Paulista, Carioca, Mineiro e Gaúcho) já contaram com a tecnologia, que até agora fez 10 diferentes lances terem a decisão revista pelo árbitro de campo.

O jogo com maior atuação do VAR até agora foi no último sábado, pelo Campeonato Mineiro. Em Varginha (MG), o Boa empatou sem gols contra o Atlético-MG pela primeira semifinal após o time de Belo Horizonte ter três lances definidos com o auxílio da tecnologia. Os auxiliares anularam dois gols do clube alvinegro e definiram ainda a expulsão do volante José Welison, após análise do vídeo.

No entanto, o Estadual com mais decisões revistas pelo VAR até agora foi no Rio de Janeiro. A tecnologia foi utilizada até o momento nas semifinais e finais tanto da Taça Guanabara (primeiro turno) como da Taça Rio (segundo turno). Quatro lances tiveram a decisão revista depois dos auxiliares revisarem as imagens da televisão.

O Paulistão passou a contar com o árbitro de vídeo nas quartas de final e teve até agora três lances alterados. No mesmo Estadual, a tecnologia foi utilizada para referendar outras duas decisões. No estádio do Morumbi, na partida entre São Paulo e Ituano, os assistentes confirmaram que não houve pênalti em Everton Felipe. Outro lance foi no encontro entre Corinthians e Ferroviária, na Arena Corinthians. O árbitro assinalou impedimento de Gustavo e depois confirmou a marcação.

Pelas próximas semanas, a reta final dos Estaduais terá mais jogos com a participação do VAR. Ao todo a tecnologia estará presente em mais de 40 partidas de 10 campeonatos regionais. Fora as fases finais do Paulistão, Carioca e Mineiro, a tecnologia será utilizada nas decisões do Catarinense, Goiano, Cearense, Paraibano, Baiano e, por fim, no Gaúcho, torneio em que o VAR também já foi utilizado no clássico entre Grêmio e Internacional, pela primeira fase, e voltará a estar presente na final.

Confira os lances alterados pelo árbitro de vídeo nos Estaduais:

CAMPEONATO PAULISTA (Tecnologia atuou até agora em 10 partidas)

Quartas de final

Santos x Red Bull Brasil - Arbitragem consultou e anulou gol do santista Diego Pituca.

Palmeiras x Novorizontino - Imagens detectaram toque de mão do zagueiro Éverton Sena. Árbitro marcou pênalti para o Palmeiras.

Semifinal

São Paulo x Palmeiras - Após considerar que houve pênalti de Reinaldo em Dudu, decisão é cancelada após revisão das imagens.

CAMPEONATO CARIOCA (VAR teve atuação em seis jogos)

Final da Taça Guanabara

Fluminense x Vasco - Arbitragem analisa lances de confusão na área. Luciano, do Fluminense, acaba expulso.

Semifinal da Taça Rio

Flamengo x Fluminense - Vídeo determina falta em Rodrigo Caio para anular gol do Fluminense. No segundo tempo, imagens ajudaram a marcar pênalti para o time tricolor.

Semifinal da Taça Rio

Bangu x Vasco - Gol de Anderson Lessa, do Bangu, foi anulado no segundo tempo após revisão constatar impedimento.

CAMPEONATO MINEIRO - Árbitro de vídeo esteve presente até agora nas duas primeiras semifinais

Semifinal

Boa x Atlético-MG - Árbitro de vídeo anulou dois gols do Atlético-MG e decidiu a expulsão de José Welison.

CAMPEONATO GAÚCHO

Tecnologia esteve à disposição do Gre-Nal da primeira fase, mas não foi utilizada.