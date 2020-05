Premier League tem dois novos casos positivos para Covid-19

A Premier League anunciou neste sábado (23) dois novos casos positivos para o novo coronavírus entre as 996 pessoas testadas nos últimos três dias, dentro das tentativas do campeonato de ser retomado em junho. Um dos casos é um jogador do Bournemouth, cuja identidade não foi revelada.

"Jogadores ou membros da comissão técnica que testaram positivo se isolarão por um período de sete dias", afirmou a Premier League (EPL), interrompida desde meados de março pela pandemia de COVID-19, em um comunicado.

Seis pessoas já haviam testado positivo na série de testes anterior, realizada em 17 e 18 de maio entre 748 pessoas.

A Premier League não forneceu os nomes das pessoas que testaram positivo ou do clube ao qual pertencem.

Na sexta-feira, o chefe da Premier League, Richard Masters, disse estar "confiante" na retomada do campeonato inglês em junho, apesar da ameaça da COVID-19.

Ele não informou uma data específica, mas a Premier League esperava inicialmente, em seu "Project Restart", retomar os jogos a partir de 12 de junho. Também citou a data de 19 de junho como uma possibilidade para o retorno da liga inglesa.

Entre as principais ligas europeias, a França é a única que já decidiu sua suspensão definitiva.

A Bundesliga alemã voltou no fim de semana passado e a LaLiga espanhola foi autorizada a retornar na semana de 8 de junho, conforme anunciado neste sábado pelo presidente do governo do país, Pedro Sánchez.