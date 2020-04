Premier League anuncia ajuda financeira a clubes pequenos e ao sistema público de saúde

A Premier League, responsável pela organização da primeira divisão do Campeonato Inglês, anunciou nesta sexta-feira (3) que fará aportes financeiros para ajudar clubes de divisões inferiores e também o sistema público de saúde da Inglaterra.

Os organizadores da liga destinarão 125 milhões de libras (R$ 811 milhões) para mitigar os efeitos da pandemia sobre os times da segunda à sexta divisão do país. A ajuda financeira para o NHS (Sistema Nacional de Saúde, em inglês) será de 20 milhões de libras (R$ 129 milhões). Clubes ao redor do país já colocaram suas instalações e seus profissionais à disposição do sistema público de saúde para ajudar no combate à Covid-19.

Na reunião desta sexta, a Premier League ainda discutiu com os clubes da elite inglesa a possibilidade de redução dos salários de seus atletas. As equipes se comprometeram a discutir com os jogadores a redução de até 30% de seus ganhos anuais.

Clubes e a organização também concordaram que o campeonato não poderá voltar a ser disputado no mês de maio.