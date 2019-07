'Prefiro que Neymar não volte ao Barcelona", diz presidente da liga espanhola

Presidente da Liga Espanhola, a LaLiga, Javier Tebas declarou que prefere que Neymar não volte ao Barcelona. O brasileiro é cotado como reforço do clube catalão, no qual atuou entre 2013 e 2017.

Em declarações divulgadas pela rádio Onda Cero, Tebas elogiou o atacante brasileiro do Paris Saint-Germain (PSG). No entanto, ponderou o comportamento extracampo do atacante como um fator negativo para o torneio.

"Prefiro que Neymar não volte ao Barcelona. Sempre queremos grandes jogadores, mas no caso de Neymar, esse comportamento não é bom para a competição", disse Tebas.

"No fim, as notícias são se o jogador fez isso ou aquilo. Trabalhamos muito em LaLiga para manter os valores, e não queremos mudar a imagem", acrescentou o dirigente.

A entrevista foi feita após uma partida sub-12 entre Real Madrid e Barcelona nos EUA, na qual o Barça venceu por 6 a 1. Segundo Tebas, Neymar "pode ser um grande jogador, mas o comportamento é muito importante nos valores que transmitimos na competição". "Se fora do campo o exemplo não é correto, eu prefiro que (Neymar) não volte a LaLiga", finalizou.