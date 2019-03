Prefeitura passa a oferecer muay thai, boxe e jiu-jitsu no programa "Atleta Cidadão"

Em parceria com a Secel Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Secel) e a Federação de Triathlon do Estado do Ceará (Fetriece), a Prefeitura de Fortaleza passará a oferecer, a partir da próxima quarta-feira (13), aulas de jiu-jitsu, muay thai e boxe, lutas que se somam ao judô e karatê como categorias oferecidas pelo programa "Atleta Cidadão". A aula de inauguração tem início às 17h, no Ginásio Paulo Sarasate.

Cerca de 200 jovens irão participar da apresenção que será aberto ao público. As aulas acontecerão às terça e quintas-feiras, no Ginásio Paulo Sarasate, pelos turnos manhã e tarde. Interessados em fazer parte do projeto devem fazer sua inscrição diretamente no núcleo.

“O Atleta Cidadão já cumpre um importante papel na sociedade de Fortaleza ao levar o esporte para algumas das comunidades mais carentes da Capital. Agora, porém, os esportes tradicionais já praticados no projeto ganham um reforço e o Atleta Cidadão uma cara nova com a inserção de atividades que vêm despertando grande interesse nos mais jovens”, comentou Ronaldo Martins, secretário municipal de Esporte e Lazer.

O projeto oferta 17 modalidades para mais de cinco mil jovens de Fortaleza, dando oportunidade de acesso gratuito ao esporte e lazer através de aulas regulares em comunidades. Com as atividades, a iniciativa é uma forma de incentivo a convicência social e formação de cidadãos nos 80 núcleos esportivos instalados em praças, equipamentos esportivos e associações da capital.

As atividades do programa são realizadas sob orientação de profissionais de educação física, tendo futebol, futsal, judô, atletismo, duathlon terrestre, duathlon aquático, natação, beach soccer, karatê, karatê olímpico, badminton, voleibol, dança, capoeira e, agora, muay thai, boxe e jiu-jitsu.

