Prefeito de Londres diz ser cedo para retomar jogos do Campeonato Inglês

O prefeito de Londres, Sadiq Khan, afirmou nesta terça-feira que ainda é cedo para o retorno dos jogos do Campeonato Inglês, devido à pandemia do novo coronavírus. A capital britânica é a sede de cinco times da competição, caso de Arsenal, Chelsea, Crystal Palace, Tottenham e West Ham.

De acordo com o gabinete do prefeito, a competição só deveria ser retomada quando "for seguro para jogar". "Sadiq está preocupado com o bem-estar dos atletas que vão competir em todas as modalidades profissionais, e não apenas o futebol", completou o gabinete, em comunicado.

O Reino Unido foi dos mais atingidos pela Covid-19 na Europa. É o terceiro no continente com mais infectados, com mais de 219 187 casos confirmados. No total, são pelo menos 31.855 mortes.

"Há grandes questões a serem respondidas ainda: como os jogadores poderão treinar com segurança? Como vão viajar para os jogos e como eles poderão jogar de forma competitiva sem qualquer risco de espalhar a infecção", afirmou o comunicado do gabinete do prefeito.

Na segunda-feira, o primeiro-ministro Boris Johnson disse que os eventos esportivos no Reino Unido poderão ser retomados em junho se não houver nenhum outro pico da Covid-19.

Faltando nove rodadas para o fim do Campeonato Inglês, o Liverpool lidera com ampla vantagem, de 25 pontos, sobre o vice-líder Manchester City. O primeiro colocado só precisa de mais duas vitórias para confirmar o título. As partidas foram paralisadas em março.