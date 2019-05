"Preciso de mais estrutura", diz Ceni após goleada sofrida na estreia do Brasileirão

Após a derrota do Fortaleza para o Palmeiras na estreia do Brasileirão nesse domingo (28), o treinador tricolor Rogério Ceni, em coletiva, destacou a distância entre os dois clubes na questão da estrutura e da preparação dos jogadores, o que atrapalha na concorrência pelo título nacional. "Ninguém pode nem reclamar de derrota quando se toma dois gols saindo de lateral. É incomparável as estruturas das equipes. Preciso de mais estrutura, de melhores campos pra desenvolver jogadores", comentou.

No Allianz Parque, o Verdão foi superior nos 90 minutos e aplicou 4 a 0 jogando dentro de casa. Ceni também comentou sobre a discrepância técnica entre o Leão e outras equipes do Brasil. "O Palmeiras disputa um campeonato. Nós disputamos outro campeonato, temos consciência disso. É importante que o torcedor também tenha. Flamengo, Grêmio, Cruzeiro disputam para serem campeões. Nós voltamos depois de 13 anos. É natural que haja um sofrimento maior", afirmou.

"Temos uma tabela desleal. Nos nove primeiros jogos, pegamos seis times que estão na Libertadores, cinco partidas fora de casa. Vamos tentar fazer o melhor papel possível", concluiu Ceni. O próximo jogo do Fortaleza será contra o Athletico/PR na quarta-feira (1º), na Arena Castelão, às 21h30.