'Precisamos recuperar o equilíbrio do início da Série A', diz Juninho, do Fortaleza

Os dois últimos jogos do Fortaleza foram de derrota par Corinthians e para Ceará e o comportamento da equipe foi de oscilação durante cada partida, o que preocupou o volante Juninho, titular da equipe ao lado de Felipe. Mesmo com o time se mantendo na 14ª posição, com 14 pontos ganhos, Juninho acredita que o equilíbrio nas partidas precisa ser retomado o quanto antes.

"Foram dois jogos que a gente não conseguiu pontuar, os dois últimos. Antes disso, tinha três jogos em que a gente não perdia. Vencemos o Cruzeiro, o Avaí e empatamos com o Atlético Mineiro. E agora, como todas as equipes passam dentro de uma competição longa como essa, há um momento ruim para todas as equipes e o nosso chegou. Não queriamos ter perdido os dois jogos", comentou o volante tricolor.

"Na minha opinião, oscilamos dentro das duas partidas. Fizemos um ótimo primeiro tempo contra o Corinthians, infelizmente, no segundo tempo deixamos cair o ritmo e perdemos o jogo. Começamos muito mal contra o Ceará e após tomar os dois gols, tomamos conta da partida e na minha opinião, não aproveitamos as chances criadas", acrescentou Juninho.

A derrota foi muito difícil de ser assimilada pela torcida, entretanto, Juninho arranjou um significado para ela: "Eu posso falar por mim. Eu gosto de sentir a derrota, porque é assim que a gente aprende a valorizar as vitórias. A derrota tem que doer, sim. Da maneira que perdemos contra o Corinthians, não podemos deixar cair tanto. No clássico é um campeonato à parte, mas não existe essa de procurar culpado agora. Aqui é um grupo, quando vence, vencem todos e quando perdem, todos perdem também", disse o jogador.

Vamos encarar o CSA com muito respeito, porque têm jogadores renomados, que já foram vencedores na carreira. Tem um excelente treinador. Nos dois últimos jogos não perderam, contra o Grêmio e contra o Vasco, o que mostra que houve evolução. Vamos respeitando muito eles, mas sabendo que precisamos voltar a vencer", falou Juninho.

O Fortaleza volta a jogar no próximo dia 12, às 20 horas no Estádio Rei Pelé, contra o CSA/AL, pela 14ª rodada da Série A.