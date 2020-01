"Precisamos evoluir", afirma Argel Fucks após empate com Ferroviário

Argel Fucks começou 2020 pressionado. Sem ter vencido nenhum dos três jogos da Série A de 2019 e ainda sem ter conquistado nenhum êxito no comando do Alvinegro desde sua chegada, o treinador ouviu os gritos da torcida que pediu sua saída ao fim da partida desta noite, quando o Ceará empatou por 1 a 1 com o Ferroviário, no estádio Presidente Vargas, pelo Campeonato Cearense. Em coletiva, Argel afirmou que o grupo ainda precisa evoluir.

"Futebol não se faz do dia para noite. Nós temos sim boas peças, mas precisamos evoluir na parte tática e técnica", argumentou o técnico.

Ainda no início de um novo trabalho, já que o Vovô fez muitas contratações para este ano, o treinador comentou sobre o processo de entrosamento do elenco e afirmou ter gostado da postura de seus atletas, que correram atrás do resultado.

"Claro que nós não temos um time encaixado. Não temos uma base, estamos montando uma base de jogo. Hoje teve cheiro de futebol, hoje teve clima. O lado psicológico foi importante para a gente no segundo tempo. Fomos em busca do 1 a 1 e poderíamos fazer o 2 a 1. Isso que me agrada no jogador, essa capacidade de sofrimento", afirmou.

Vaiado pela torcida, que soltou gritos de "queremos treinador", Argel disse entender o sentimento do torcedor, mas afirmou que todos estão trabalhando para que possam dar o seu melhor.

"O torcedor tem o direito de elogiar ou criticar. Estamos fazendo o trabalho e está sendo bem feito", finalizou.

No sábado (1), Ceará e Fortaleza se encaram, às 18h, na Arena Castelão, pela 2ª rodada da Copa do Nordeste.