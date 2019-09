Prazo de inscrições chega ao fim e clubes da Série A não podem mais contratar jogadores

O prazo para inscrições de jogadores para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro encerrou-se na noite desta sexta-feira (27). Com isso, nenhum dos 20 times que disputam o Brasileirão poderão contratar mais reforços e todos irão até o fim da competição com os elencos atuais.

Ceará e Fortaleza, representantes do Estado na disputa, aproveitaram os últimos dias disponíveis para contratar reforços.

O Alvinegro acertou com o atacante Willian Popp, que estava no Figueirense e chega para ser alternativa ofensiva para o técnico Enderson Moreira.

Já o Tricolor contratou o zagueiro Paulão, que estava no América-MG. Ele é a 5ª alternativa de zagueiro no elenco, que conta ainda com Quintero, Jackson, Adalberto e Nathan Ribeiro.

Os dois reforços foram regularizados e estão disponíveis para estrear. No caso de Popp, a possibilidade é que ele já participe do duelo contra o Atlético-MG, às 19 horas do próximo domingo (29), no estádio Independência. Já Paulão poderá atuar na segunda-feira (30), quando o Tricolor enfrentará o Botafogo, às 20 horas, no Castelão.