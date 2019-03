Prática do crossfit exige alimentação diferenciada; veja dica

Febre entre esportistas, o crossfit virou opção para quem busca um treino que exige o limite do corpo humano. A modalidade une exercícios de ginástica olímpica e de musculação através de movimentos funcionais de alta intensidade e com variação constante.

Devido ao grande esforço para os treinos, o atleta de crossfit precisa de uma dieta diferenciada. De acordo com o nutricionista Felipe Dantas, o gasto calórico pode ser 80% maior em relação à prática de musculação tradicional, o que demanda uma alimentação de rápida absorção nutritiva.

“Para o pré treino, visamos o uso de carboidratos de baixo índice glicêmico, dando o suporte durante boa parte da atividade, por ter o processo de absorção mais lento. Mas durante uma competição, onde o intervalo entre as provas pode variar (geralmente 3 ou 4 horas), utilizamos um carboidrato de rápida absorção com uma boa fonte de proteína (também uma boa forma de refeição pós treino) devido à otimização da recuperação muscular e dos estoques de glicogênio”, explica Felipe.

Circuito Ceara Games

Neste fim de semana, entre os dias 23 e 24, no Círculo Militar de Fortaleza, ocorre a primeira etapa do Circuito Ceará Games, evento que une os atletas de Crossfit de todo o Brasil. As duas primeiras etapas serão na capital cearense, e as outras duas no interior do Estado. As premiações podem chegar a R$ 50 mil para as equipes que chegarem ao pódio.

Praticante do crossfit há 3 anos, Diego Castelo Branco se prepara para competir no Circuito com uma dieta orientada pelo nutricionista e treinando cinco vezes por semana. “É uma questão de cabeça mesmo. Não existe uma pessoa dizer que não pode fazer o crossfit. Todos são capazes”.

Devido à rotina, Diego nunca costumava frequentar academias, mas isso mudou ao conhecer o novo estilo de treinamento. “Geralmente eu era aquele aluno que pagava um mês e só ia uma semana. Mas quando comecei a fazer crossfit, percebi a rotina diferente, e que o treino nunca era o mesmo. E o desafio de sempre testar meus limites”.